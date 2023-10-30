СМИ: хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»

По информации издания, по состоянию на 22:00 30 октября сайт оператора был недоступен. В компании утечку данных отрицают.

В пресс-службе НСПК заявили, что сайт разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. В компании заверили, что получить с сайта доступ к каким-либо системам оператора невозможно.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» заработала в Венесуэле. В стране доступны более 80 тысяч платежных терминалов, передает «Радиоточка НСН».

