СМИ: хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»

Хакерская атака совершена на сайт оператора платежной системы «Мир» - Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), пишет издание «Коммерсант».

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По информации издания, по состоянию на 22:00 30 октября сайт оператора был недоступен. В компании утечку данных отрицают.

В пресс-службе НСПК заявили, что сайт разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. В компании заверили, что получить с сайта доступ к каким-либо системам оператора невозможно.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» заработала в Венесуэле. В стране доступны более 80 тысяч платежных терминалов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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