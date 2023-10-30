СМИ: хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»
Хакерская атака совершена на сайт оператора платежной системы «Мир» - Национальной Системы Платежных Карт (НСПК), пишет издание «Коммерсант».
По информации издания, по состоянию на 22:00 30 октября сайт оператора был недоступен. В компании утечку данных отрицают.
В пресс-службе НСПК заявили, что сайт разработан и обслуживается сторонним подрядчиком. В компании заверили, что получить с сайта доступ к каким-либо системам оператора невозможно.
Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» заработала в Венесуэле. В стране доступны более 80 тысяч платежных терминалов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru