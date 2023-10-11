Хакеры начали собирать медицинские данные россиян
Хакеры начали охотиться за медицинскими данными граждан России, сообщают «Известия».
Как заявил один из пользователей на одном из популярных форумов, ему удалось получить данные компании 23andMe – одной из крупнейших в сфере ДНК-исследований. Злоумышленник предлагал приобрести данные партиями от 100 до 100 тысяч профилей.
В компании заявили, что некоторые аккаунты подключены к сервису DNA Relatives, который дает возможность пользователям изучать свою родословную и общаться с генетическими родственниками. В 23andMe указали, что данные о родственниках также могли быть похищены. Ведется внутреннее расследование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru