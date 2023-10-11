Хакеры начали собирать медицинские данные россиян

Как заявил один из пользователей на одном из популярных форумов, ему удалось получить данные компании 23andMe – одной из крупнейших в сфере ДНК-исследований. Злоумышленник предлагал приобрести данные партиями от 100 до 100 тысяч профилей.

В компании заявили, что некоторые аккаунты подключены к сервису DNA Relatives, который дает возможность пользователям изучать свою родословную и общаться с генетическими родственниками. В 23andMe указали, что данные о родственниках также могли быть похищены. Ведется внутреннее расследование.

Ранее в Ижевске пенсионеров обманули на полмиллиона рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

