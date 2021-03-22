СМИ: Губернатор Пензенской области не признает вину во взяточничестве

Как отметил собеседник агентства, другие фигуранты дела также не признают вину. Следственные действия с Белозерцевым продолжаются. Губернатор находится в столичном изоляторе временного содержания на Петровке.

Как ожидается, в понедельник следствие обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте Белозерцева.

Ранее другой источник агентства сообщил, что 21 марта вместе с губернатором по делу о взятке были задержаны глава группы компаний «Биотэк», бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, его жена, директор компании «Фармация» Антон Колосков, а также сотрудники представительства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов.

В минувшую субботу начались обыски в кабинете и по месту жительства Белозерцева. Правоохранители обнаружили в доме губернатора около 500 млн рублей наличными, напоминает РИА ФАН.

