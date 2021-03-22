СМИ: Губернатор Пензенской области не признает вину во взяточничестве
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей, не признает свою вину. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как отметил собеседник агентства, другие фигуранты дела также не признают вину. Следственные действия с Белозерцевым продолжаются. Губернатор находится в столичном изоляторе временного содержания на Петровке.
Как ожидается, в понедельник следствие обратится в Басманный суд с ходатайством об аресте Белозерцева.
Ранее другой источник агентства сообщил, что 21 марта вместе с губернатором по делу о взятке были задержаны глава группы компаний «Биотэк», бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, его жена, директор компании «Фармация» Антон Колосков, а также сотрудники представительства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов.
В минувшую субботу начались обыски в кабинете и по месту жительства Белозерцева. Правоохранители обнаружили в доме губернатора около 500 млн рублей наличными, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Трамп прокомментировал падение Байдена во время подъёма по трапу самолета
- Суд признал законным отказ возбудить дело по «отравлению» Навального
- СМИ: Совет ЕС утвердил новые санкции против граждан России
- Телеведущий Ургант заразился коронавирусом
- Пригожин обратился в СК РФ из-за попытки его похищения гражданами США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru