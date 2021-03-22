СМИ: Губернатора Белозерцева проверят на причастность к растрате около 3 млрд рублей

По данным следователей, с момента вступления Белозерова в должность в 2015 году Счетная палата РФ обнаружила в региональных ведомствах «множественные злоупотребления» на 2,9 млрд рублей. При этом самые серьезные, на сумму более полутора миллиардов, выявили при реализации федеральных целевых программ.

В частности, 69 млн рублей было потрачено фондом капремонта на лифты, не признанные аварийными. Кроме того, в департаменте ЖКХ в 2017 году обнаружили незаконные изменения условий соглашений на ремонт дорог. За счет этого расходы завысили почти на 25 млн рублей, сообщает Ura.ru.

Ивана Белозерцева задержали 21 марта по делу о взятке в размере более 31 млн рублей, напоминает RT. По данным ТАСС, главу региона этапировали в Москву, из аэропорта доставив в изолятор на Петровке.

Вместе с губернатором были задержаны глава группы фармкомпаний «Биотек», экс-продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, его жена, глава компании «Фармация» Антон Колосков, два сотрудника представительства Пензенской области в Москве. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела, отмечает РИА ФАН.

