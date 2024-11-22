«Патриотизм с человеческим лицом»: Родители призвали не накачивать детей пропагандой
Патриотизм и любовь к Родине должны быть близки и понятны ребенку, к таким понятиям ни в коем случае нельзя подходить формально, сказала НСН Ольга Леткова.
Основы российской государственности — слишком серьезная и непонятная тема для дошкольников, вполне достаточно рассказывать им в доступной форме о любви к Родине на примере своей семьи и заниматься тематическим творчеством. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова выступила за то, чтобы курс «Основы российской государственности» начинали изучать уже с дошкольного возраста — в детских садах. Об этом сообщила «Парламентская газета». По ее словам, такую задачу перед государством ставят сами родители. Леткова отметила, что, воспитывая детей в духе патриотизма, важно не перекормить их пропагандой.
«Мы поддерживаем политику государства, направленную на укрепление государственности, на патриотическое воспитание молодежи и детей, но в этой ситуации важно не перекормить детей пропагандой — это может вызвать у них отторжение. Для детского сада нужны не основы российской государственности, а элементарные вещи про свой двор, про свою семью, можно что-то нарисовать с детьми на тему любви к Родине. Это может быть той основой, которая в будущем может послужить хорошему патриотическому воспитанию. “Разговоры о важном” в школе тоже нужно скорректировать — я слышала мнение многих родителей, что детей просто накачивают пропагандой без творческого и духовного начала, и дети относятся к этим урокам очень формально либо вовсе не посещают их. Патриотизм, любовь к Родине должны быть с человеческим лицом, они должны быть понятны и близки ребенку, соответствовать его возрасту», — сказала Леткова.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил, что «Разговоры о важном» не очень интересны школьникам, так как учителя в подготовке материалов не могут отходить от «формальных» рекомендаций, чтобы не получить выговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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