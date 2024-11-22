«Патриотизм с человеческим лицом»: Родители призвали не накачивать детей пропагандой

Основы российской государственности — слишком серьезная и непонятная тема для дошкольников, вполне достаточно рассказывать им в доступной форме о любви к Родине на примере своей семьи и заниматься тематическим творчеством. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова выступила за то, чтобы курс «Основы российской государственности» начинали изучать уже с дошкольного возраста — в детских садах. Об этом сообщила «Парламентская газета». По ее словам, такую задачу перед государством ставят сами родители. Леткова отметила, что, воспитывая детей в духе патриотизма, важно не перекормить их пропагандой.