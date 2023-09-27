СМИ: Грег Дэниелс работает над перезапуском сериала «Офис»
Шоураннер американской версии сериала «Офис» Грег Дэниелс работает над перезапуском проекта, сообщает портал Puck News.
Подробности нового прочтения комедийного шоу не приводятся, но ожидается, что официально о старте проекта объявят после решения всех вопросов в рамках забастовки Гильдии сценаристов и Гильдии актеров.
Ранее Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, которая длилась 148 дней. Решение принято по результатам голосования руководства WGA, но предварительное соглашение сценаристов еще должно быть ратифицировано. Об этом сообщило издание РБК. Профсоюзы требовали повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов, передает «Радиоточка НСН».
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