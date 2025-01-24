СМИ: Гражданин РФ задержан в Италии по обвинению в мошенничестве на €4 миллиона

Уточняется, что 37-летний мужчина, занимая должность заместителя гендиректора некоего предприятия, заключил сделку на поставку транспортных средств. Затем он должен был продать их, перечислив вырученные деньги лизинговой компании, однако решил присвоить сумму себе и скрылся.

По данным издания, россиянину может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что французские власти задержали гражданина РФ по подозрению в подготовке к «операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу» во время летней Олимпиады. По данным СМИ, задержанный — 40-летний Кирилл Грязнов, который якобы долгое время поддерживал связь с разведкой России, передает «Радиоточка НСН».

