СМИ: Гражданин РФ задержан в Италии по обвинению в мошенничестве на €4 миллиона
В Италии задержали россиянина, которого в течение трех лет искали по подозрению в мошенничестве на €4 миллиона, сообщает газета La Mlano.
Уточняется, что 37-летний мужчина, занимая должность заместителя гендиректора некоего предприятия, заключил сделку на поставку транспортных средств. Затем он должен был продать их, перечислив вырученные деньги лизинговой компании, однако решил присвоить сумму себе и скрылся.
По данным издания, россиянину может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что французские власти задержали гражданина РФ по подозрению в подготовке к «операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу» во время летней Олимпиады. По данным СМИ, задержанный — 40-летний Кирилл Грязнов, который якобы долгое время поддерживал связь с разведкой России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru