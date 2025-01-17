СМИ: Граждане России и Финляндии массово продавали недвижимость в Эстонии в 2024 году

Уточняется, что в столичном уезде Харьюмаа россияне совершили 28 покупок и 176 продаж, финны же провели 55 покупок и также 176 продаж. Также жители Эстонии, имеющие российское гражданство, заключили 333 сделки по продаже недвижимости в уезде Ида-Вирумаа.

По данным СМИ, люди, которые когда-то приобретали недвижимость в Эстонии в качестве инвестиции, теперь стремятся продать ее на фоне нестабильной ситуации на рынке аренды жилья.

Ранее сообщалось, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией. Как допустил в разговоре с «Радиоточкой НСН» руководитель Прибалтийского землячества «Вместе» Олег Иванов, парламент Эстонии поддержит инициативу, что станет новым этапом эскалации между Россией и Эстонией.

