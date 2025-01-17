СМИ: Граждане России и Финляндии массово продавали недвижимость в Эстонии в 2024 году
Граждане России и Финляндии активно выставляли на продажу свою недвижимость в Эстонии в 2024 году, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на данные портала по купле-продаже недвижимости Kinnisvara24.
Уточняется, что в столичном уезде Харьюмаа россияне совершили 28 покупок и 176 продаж, финны же провели 55 покупок и также 176 продаж. Также жители Эстонии, имеющие российское гражданство, заключили 333 сделки по продаже недвижимости в уезде Ида-Вирумаа.
По данным СМИ, люди, которые когда-то приобретали недвижимость в Эстонии в качестве инвестиции, теперь стремятся продать ее на фоне нестабильной ситуации на рынке аренды жилья.
Ранее сообщалось, что оппозиционная эстонская партия Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией. Как допустил в разговоре с «Радиоточкой НСН» руководитель Прибалтийского землячества «Вместе» Олег Иванов, парламент Эстонии поддержит инициативу, что станет новым этапом эскалации между Россией и Эстонией.
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