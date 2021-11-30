Лев Лещенко отверг идею заменить Градского на «Голосе»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отказался заменить композитора Александра Градского в музыкальном шоу Первого канала «Голос».

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Лещенко отметил, что «никогда бы не занял место» Градского в шоу. При этом певец подчеркнул в беседе с NEWS.ru., что такое предложение пока не поступало. Сам Лещенко на протяжении трёх сезонов был наставником в шоу «Голос 60+». Певица Пелагея, которая также является наставницей шоу, предположила, что создателям «Голоса» будет тяжело найти замену Градскому. Певица также отметила, что Первый канал пока не решил, как будут сниматься финальные выпуски сезона, в которых композитор не успел принять участие.

Александр Градский скончался 28 ноября от инсульта. Прощание с композитором пройдёт 1 декабря. Его похоронят на Ваганьковском кладбище.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:Лев Лещенко
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