СМИ: Гости Трампа на инаугурации получили медаль с портретом президента и газировку

Церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа посмотрели свыше 24 млн телезрителей. Об этом сообщает аналитическая компания Nielsen.

По данным экспертов, мероприятие транслировали в прямом эфире 15 телекомпаний. За церемонией наблюдали в среднем 24,6 млн человек с 10:30 до 19:00 (с 18:30 20 января до 03:00 21 января по Москве).

Инаугурация Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. Новый глава государства выступил с речью, в которой в том числе пригрозил пошлинами и налогами иностранным государствам, пообещал переименовать Мексиканский залив и вернуть Панамский канал, передает «Радиоточка НСН».

