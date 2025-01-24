СМИ: Гости Трампа на инаугурации получили медаль с портретом президента и газировку
Гости президента США Дональда Трампа на инаугурации получили медаль с портретом президента и его любимую газировку в качестве памятных подарков, пишет портал Page Six.
Отмечается, что подарки были вручены личным гостям президента и его семье. По данным издания, почетные участники мероприятия получили, медаль, диетическую колу с изображением Белого дома, а также елочную игрушку, кожаный блокнот, монету и шоппер в цветах партии.
Церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа посмотрели свыше 24 млн телезрителей. Об этом сообщает аналитическая компания Nielsen.
По данным экспертов, мероприятие транслировали в прямом эфире 15 телекомпаний. За церемонией наблюдали в среднем 24,6 млн человек с 10:30 до 19:00 (с 18:30 20 января до 03:00 21 января по Москве).
Инаугурация Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. Новый глава государства выступил с речью, в которой в том числе пригрозил пошлинами и налогами иностранным государствам, пообещал переименовать Мексиканский залив и вернуть Панамский канал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru