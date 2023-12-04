СМИ: Госдума запретит использование телефонов в школах уже в январе

Как отметили в думском комитете по просвещению, нижняя палата парламента рассчитывает до конца года принять законопроект о запрете на гаджеты и во втором, и в третьем чтениях. Документ предусматривает в том числе его вступление в силу с момента официального опубликования, а не с начала нового учебного года.

Поправки предлагают разрешить учащимся использовать мобильные телефоны только в экстренных случаях.

«Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий ... за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», — указано в документе.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам пользоваться гаджетами во время уроков, напоминает Ura.ru.

