СМИ: Госдума запретит использование телефонов в школах уже в январе
Запрет на использование мобильных телефонов во время занятий в школах может начать действовать уже в январе следующего года, если соответствующие поправки будут приняты Госдумой в осеннюю сессию. Об этом пишут Известия.
Как отметили в думском комитете по просвещению, нижняя палата парламента рассчитывает до конца года принять законопроект о запрете на гаджеты и во втором, и в третьем чтениях. Документ предусматривает в том числе его вступление в силу с момента официального опубликования, а не с начала нового учебного года.
Поправки предлагают разрешить учащимся использовать мобильные телефоны только в экстренных случаях.
«Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий ... за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», — указано в документе.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам пользоваться гаджетами во время уроков, напоминает Ura.ru.
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