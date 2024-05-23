СМИ: Госдума рассмотрит поправки по ужесточению наказания для самокатчиков
Поправки в административное законодательство РФ, касающиеся ужесточения наказания для владельцев средств индивидуальной мобильности, рассмотрят депутаты Государственной Думы в июне, сообщают «Известия».
Автором законопроекта стал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
«Правительство попросило проанализировать правоприменительную практику, соотнести размер штрафов со степенью общественной вредности», — пояснил сенатор.
В частности, Правила дорожного движения предполагается дополнить положениями, касающимися использования мобильных телефонов при управлении средствами индивидуальной мобильности.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что электросамокатам не запретят ездить по тротуарам в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru