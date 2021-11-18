СМИ: Госдума обратится в Росприроднадзор после видео Баскова с тигренком в руках

Взятое на руки певцом Николаем Басковым животное испражнилось на сцене. Это видно на кадрах, которые опубликовал в Instagram ведущий Андрей Малахов. Он показал, как певец держит тигренка на руках и громко поет ему в морду. Животное несколько раз облегчилось перед всеми под дружный смех артистов.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, на съемочной площадке отсутствовали условия для содержания диких животных.

«Мы на руководство телеканала готовим соответствующий запрос в Росприроднадзор, чтобы была проведена проверка элементарного соблюдения законодательства», — сказал народный избранник.

Парламентарий обратил внимание, что речь идет не о крысе или кролике — о потенциально опасном хищнике и задался вопросом о наличии у тигренка ветеринарных документов, законности его ввоза и содержания, а также вероятной угрозы для тех, кто находился на съемках.

Напомним, символом 2022 года по китайскому календарю станет голубой водяной тигр.

