СМИ: Google перестал показывать ряд маршрутов транспорта в России

Из сервиса Google Maps исчезли некоторые маршруты общественного транспорта в России. Об этом сообщает ТАСС.

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При попытке построить маршрут в Москве сервис выдает ошибку. Такая же проблема наблюдается по Санкт-Петербургу, Екатеринбургу и Казани.

Google могут оштрафовать в России на сумму до четырех миллионов рублей, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на картотеку судебного участка мирового судьи Таганского района.

Дизайнер Артемий Лебедев ранее прокомментировал блокировку своих каналов на YouTube. Блогер назвал Google «вонючей цеэрушной помойкой», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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