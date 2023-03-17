СМИ: главу московского МЧС Желтова освободили от должности
17 марта 202318:53
Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова освободили от занимаемой должности, сообщает ТАСС.
В ведомстве указали, что генерал-майор внутренней службы Желтов был «зачислен в распоряжение ведомства».
Ранее замминистра МЧС РФ Илья Денисов заявил, что после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы Желтов был госпитализирован с инфарктом, сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru