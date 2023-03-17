СМИ: главу московского МЧС Желтова освободили от должности

Начальника главного управления МЧС по Москве Сергея Желтова освободили от занимаемой должности, сообщает ТАСС.

Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»

В ведомстве указали, что генерал-майор внутренней службы Желтов был «зачислен в распоряжение ведомства».

Ранее замминистра МЧС РФ Илья Денисов заявил, что после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы Желтов был госпитализирован с инфарктом, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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