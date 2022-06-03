Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»
Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы ликвидирован. Об этом объявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Двое пострадавших обратились за медицинской помощью, их жизни ничто не угрожает, одному из них помощь оказана на месте», - написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале.
Собянин также сообщил, что до восстановления движения проезд в наземном транспорте в этом районе будет бесплатным. Кроме того, увеличено количество автобусов на ближайших маршрутах. Мэр выразил благодарность всем службам за оперативную и профессиональную работу.
Информацию о полной ликвидации пожара подтвердили в МЧС России. Сигнал о возгорании на улице Горбунова поступил в 09:31 по московскому времени. Пожару дали максимальный, пятый, уровень сложности. Огонь распространился на площади свыше одной тысячи квадратных метров. На место ЧП прибыл глава МЧС Александр Куренков.
По предварительным данным, пожар начался после короткого замыкания в электропроводке в связи с неправильным монтажом освещения на фасаде, передает ТАСС. Из здания были эвакуированы 120 человек.
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