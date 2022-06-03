Главу московского МЧС Желтова госпитализировали после пожара в бизнес-центре
Заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов заявил, что после пожара в бизнес-центре на западе Москвы был госпитализирован начальник столичного управления ведомства Сергей Желтов, сообщает РИА Новости. госпитализирован с инфарктом после пожара , сообщил журналистам
«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», - уточнил Денисов.
Здание бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на улице Горбунова загорелось 3 июня. Огонь охватил площадь более 1000 квадратных метров. По данным МЧС предварительно пострадали два человека, 120 - эвакуированы, 11 - спасены с помощью спецустройств.
В 12:22 мск мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пожар потушен, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 234 / сут.
- Всероссийская серия парусных регат «Tenzor International Cup» стартует в Подмосковье
- В МИД заявили, что рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского нет смысла
- Главу московского МЧС Желтова госпитализировали после пожара в бизнес-центре
- Собянин сообщил о ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза»
- Ракета «Союз» с флагами ДНР и ЛНР стартовала с Байконура
- В экс-McDonald's опровергли сообщения о новом названии ресторанов в России
- В Минобороны заявили об уничтожении украинского пункта управления БПЛА под Николаевом
- Военнослужащие устроили перестрелку на границе Киргизии и Таджикистана
- Лавров встретится с президентом Сербии
- Кадыров и Шойгу договорились о мерах для ускорения спецоперации на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru