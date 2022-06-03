Главу московского МЧС Желтова госпитализировали после пожара в бизнес-центре

Заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов заявил, что после пожара в бизнес-центре на западе Москвы был госпитализирован начальник столичного управления ведомства Сергей Желтов, сообщает РИА Новости. госпитализирован с инфарктом после пожара , сообщил журналистам

Поджог мог стать причиной пожара в московском БЦ «Гранд Сетунь Плаза»

«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», - уточнил Денисов.

Здание бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на улице Горбунова загорелось 3 июня. Огонь охватил площадь более 1000 квадратных метров. По данным МЧС предварительно пострадали два человека, 120 - эвакуированы, 11 - спасены с помощью спецустройств.

В 12:22 мск мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пожар потушен, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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