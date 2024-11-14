СМИ: Главу Кореневского района Курской области Дегтяреву отправили в отставку

По его данным, губернатор региона Алексей Смирнов во время встречи с жителями предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой покинуть свой пост. В отставку во вторник, 12 ноября, был отправлен в отставку глава Суджанского района Александр Богачев.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 31 700 военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

