СМИ: Главу Кореневского района Курской области Дегтяреву отправили в отставку

В Курской области уволили ещё одного главу района за плохо организованную эвакуацию жителей при нападении формирований Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: Главу Суджанского района Курской области уволили под крики «Вон отсюда!»

По его данным, губернатор региона Алексей Смирнов во время встречи с жителями предложил главе Кореневского района Марине Дегтяревой покинуть свой пост. В отставку во вторник, 12 ноября, был отправлен в отставку глава Суджанского района Александр Богачев.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 31 700 военнослужащих, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЭвакуацияВСУКурская ОбластьОтставка

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