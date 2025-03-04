СМИ: Главу Федерации фигурного катания Москвы обвинили в хищении средств МО РФ

Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанного с контрактами Минобороны России, сообщает Telegram-канал Baza. Следствие подозревает его в хищении 20 миллиардов рублей путем завышения стоимости работ при исполнении госконтрактов.

По версии правоохранительных органов, махинации были организованы в период, когда Абдурахманов возглавлял совет директоров компании «Бастройпуть», заключавшей договоры с военным ведомством.

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Установлено, что подрядчик получал аванс, практически равный всей сумме контракта, однако работы выполнялись по существенно заниженной стоимости.

Следствие считает, что таким образом были сорваны проекты на трех объектах Минобороны, в том числе в Генштабе Вооруженных сил России в Москве, научно-исследовательском институте в Сергиевом Посаде и объекте, связанном с ЦСКА, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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