СМИ: Главу Федерации фигурного катания Москвы обвинили в хищении средств МО РФ
Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанного с контрактами Минобороны России, сообщает Telegram-канал Baza. Следствие подозревает его в хищении 20 миллиардов рублей путем завышения стоимости работ при исполнении госконтрактов.
По версии правоохранительных органов, махинации были организованы в период, когда Абдурахманов возглавлял совет директоров компании «Бастройпуть», заключавшей договоры с военным ведомством.
Установлено, что подрядчик получал аванс, практически равный всей сумме контракта, однако работы выполнялись по существенно заниженной стоимости.
Следствие считает, что таким образом были сорваны проекты на трех объектах Минобороны, в том числе в Генштабе Вооруженных сил России в Москве, научно-исследовательском институте в Сергиевом Посаде и объекте, связанном с ЦСКА, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru