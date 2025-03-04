СМИ: Главу Федерации фигурного катания Москвы обвинили в хищении средств МО РФ

Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, связанного с контрактами Минобороны России, сообщает Telegram-канал Baza. Следствие подозревает его в хищении 20 миллиардов рублей путем завышения стоимости работ при исполнении госконтрактов.

По версии правоохранительных органов, махинации были организованы в период, когда Абдурахманов возглавлял совет директоров компании «Бастройпуть», заключавшей договоры с военным ведомством.