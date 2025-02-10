СК обвинил руководство двух компаний в хищении 300 млн рублей по гособоронзаказу

Фигурантами уголовного дела о хищении 300 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа стали трое руководителей двух компаний. Об этом проинформировал Главное военное следственное управление Следственного комитета на своих официальных сетевых ресурсах.

Компании «Комплитстрой Групп» и «Атенон» выступали в качестве субподрядчиков в рамках исполнения гособоронзаказа на проведение строительных работ в Калининградской области по заданию министерства обороны. Общий объем госконтрактов превышал 900 миллионов рублей.