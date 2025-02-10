СК обвинил руководство двух компаний в хищении 300 млн рублей по гособоронзаказу
Фигурантами уголовного дела о хищении 300 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа стали трое руководителей двух компаний. Об этом проинформировал Главное военное следственное управление Следственного комитета на своих официальных сетевых ресурсах.
Компании «Комплитстрой Групп» и «Атенон» выступали в качестве субподрядчиков в рамках исполнения гособоронзаказа на проведение строительных работ в Калининградской области по заданию министерства обороны. Общий объем госконтрактов превышал 900 миллионов рублей.
Обвинения в злоупотреблении полномочиями предъявлены топ-менеджерам Александру Архипову, Артему Евдокимову и Михаилу Масленникову. По данным СК, в течении 2023 и 2024 годов они потратили более 300 миллионов рублей на цели, не связанные с исполнением контрактов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ГВСУ СК РФ взяло на контроль расследование данного уголовного дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru