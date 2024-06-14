СМИ: Главред «Коммерсанта» Желонкин покинет свой пост в ближайшее время

По данным СМИ, новым главным редактором «Коммерсанта» станет замгендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин. По словам одного из собеседников «Ведомостей», Желонкин еще на какое-то время сохранит за собой пост гендиректора ИД «Коммерсантъ», сейчас он совмещает обе должности. Другой собеседник «Ведомостей» сказал, что и с поста гендиректора Желонкин уйдет уже в «ближайшие недели».



Желонкин в свою очередь отказался комментировать эту информацию.

«Без комментариев», - сказал «Интерфаксу» Желонкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Давида Кочарова назначили генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Premier, который входит в холдинг «Газпром-медиа», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

