СМИ: Главного российского Деда Мороза оштрафовали за превышение скорости

За превышение скорости оштрафовали на 24,5 тысячи рублей главного российского Деда Мороза. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Кнут и пряник»: Автовладельцы оценили повышение штрафов за нарушение ПДД

Напомним, роль главного новогоднего волшебника России исполняет 47-летний актер Андрей Балин, проживающий в Великом Устюге (Вологодская область).

Известно, что Балин нарушал ПДД на нескольких корейских и японских иномарках.

Ранее член общественного совета ГУ МВД, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов заявил, что повышение штрафов для российских водителей обусловлено накопленной за несколько лет инфляцией, некоторые штрафы не меняли с 2007 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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