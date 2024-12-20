Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области»

Генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений на приграничных территориях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что топ-менеджера задержали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По данным правоохранителей, действия Лукина привели к необоснованному расходованию более 173 млн рублей из бюджета. Против гендиректора компании возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Он задержан до избрания меры пресечения», — указал источник.

МВД намерено ходатайствовать о заключении Лукина под стражу.

Ранее в Курске арестовали экс-заместителя гендиректора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина, он проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при возведении фортификационных сооружений, напоминает 360.ru. По данным следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенные для строительства.

