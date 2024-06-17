СМИ: Глава минкульта Латвии, поддерживавшая русскоязычные СМИ, ушла в отставку

Агнесе Логина, занимавшая пост министра культуры Латвии и выступавшая за поддержку русскоязычных СМИ, приняла решение покинуть свою должность по личным мотивам, сообщает LSM.

По данным портала, премьер-министр страны Эвика Силиня приняла ее отставку.

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Логина вступила в должность министра культуры Латвии 15 сентября 2023 года. За время своей работы на этом посту она неоднократно высказывалась о необходимости поддержки русскоязычных СМИ.

Латвия с 2026 года откажется от русского языка в качестве второго иностранного для изучения. Согласно новым правилам, ученики, выбравшие его до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить изучение до завершения образовательной программы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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