СМИ: Глава минкульта Латвии, поддерживавшая русскоязычные СМИ, ушла в отставку

Логина вступила в должность министра культуры Латвии 15 сентября 2023 года. За время своей работы на этом посту она неоднократно высказывалась о необходимости поддержки русскоязычных СМИ.

Латвия с 2026 года откажется от русского языка в качестве второго иностранного для изучения. Согласно новым правилам, ученики, выбравшие его до 1 сентября 2025 года, смогут продолжить изучение до завершения образовательной программы, передает «Радиоточка НСН».