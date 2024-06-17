СМИ: Латвийский театр запретил спектакли на русском языке

Отмечается, что запрет будет действовать «до окончания военных действий на Украине».

В этой связи театр разорвал соглашение с организаторами гастролей спектакля режиссёра Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», которые были запланированы на сентябрь текущего года.

Ранее глава отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь заявил, что около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых дискриминационных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

