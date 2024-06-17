СМИ: Латвийский театр запретил спектакли на русском языке

Латвийский национальный театр объявил о моратории на спектакли на русском языке. Об этом со ссылкой на гендиректора театра сообщает портал LSM.

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Отмечается, что запрет будет действовать «до окончания военных действий на Украине».

В этой связи театр разорвал соглашение с организаторами гастролей спектакля режиссёра Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», которые были запланированы на сентябрь текущего года.

Ранее глава отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь заявил, что около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых дискриминационных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкЗапретТеатрыЛатвия

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