СМИ: Латвийский театр запретил спектакли на русском языке
Латвийский национальный театр объявил о моратории на спектакли на русском языке. Об этом со ссылкой на гендиректора театра сообщает портал LSM.
Отмечается, что запрет будет действовать «до окончания военных действий на Украине».
В этой связи театр разорвал соглашение с организаторами гастролей спектакля режиссёра Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», которые были запланированы на сентябрь текущего года.
Ранее глава отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь заявил, что около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию из-за невыносимых дискриминационных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru