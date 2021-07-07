СМИ: глава фонда ОМС Томской области задержан

По информации другого источника, Рудко требовал от подчиненных скрывать факты незаконных расходов фонда.

Собеседник уточнил, что чиновника уже арестовали, вину он полностью признал.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Рудко стал главой томского фонда ОМС в 2018 году. Ранее он возглавлял частный медицинский центр.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар» получили разрешение на амбулаторное применение препарата от COVID-19 «Авифавир», сообщает RT. Он будет предоставляться пациентам бесплатно в рамках ОМС.

