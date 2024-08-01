СМИ: Гершкович 2 августа сможет вернуться в США в рамках обмена

Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого приговорили к тюремному заключению в России по делу о шпионаже, вскоре вернется в США в рамках обмена. Об этом сообщает Fox News.

В СПЧ предположили, что обмен Гершковича состоится «в ближайшее время»

По данным телеканала, репортер вернется в Штаты уже 2 августа.

Ранее Свердловский областной суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, напоминает Ura.ru. Журналиста обвиняли в сборе секретных данных об одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ по заданию американских спецслужб. Репортер не признал вину.

Накануне СМИ сообщили о масштабном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Как ожидалось, на родину будут возвращены в том числе Гершкович и россияне Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы.

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