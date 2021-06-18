Ограничение авиасообщения с Танзанией продлили до 19 июля

Ограничение на авиасообщение России с Танзанией продлено до 19 июля, передает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что решение было принято «с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании».

РФ приостановила перелеты в Танзанию в апреле в связи с эпидемиологической ситуацией по COVID-19. Ограничения были введены до 1 июня, позже их продлили до 21 июня.

Между тем, в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о возобновлении авиасообщения с девятью странами. Так, с 22 июня возобновятся перелеты в Турцию, с 28 июня — в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, а также на Кипр.

