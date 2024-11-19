СМИ: Генпрокурор РФ Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров

По данным издания, приказы были подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур и нескольких районных ведомств. Уточняется, что отставки связаны с ротацией кадров. Прокуроров намерены перевести на аналогичные должности.

При этом сенаторы поддержали кандидатуру Максима Жука из Твери на должность прокурора Москвы. Денис Попов, руководивший ранее столичным надзором, подал в отставку по выслуге лет.

Ранее сообщалось, что десять председателей и судей в Ростове-на-Дону и Ростовской области подали в отставку, напоминает «Радиоточка НСН».

