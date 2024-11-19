СМИ: Генпрокурор РФ Краснов отправил в отставку девять московских прокуроров
Генпрокурор России Игорь Краснов отправил в отставку сразу девять московских прокуроров, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, приказы были подписаны в отношении руководителей трех окружных прокуратур и нескольких районных ведомств. Уточняется, что отставки связаны с ротацией кадров. Прокуроров намерены перевести на аналогичные должности.
При этом сенаторы поддержали кандидатуру Максима Жука из Твери на должность прокурора Москвы. Денис Попов, руководивший ранее столичным надзором, подал в отставку по выслуге лет.
Ранее сообщалось, что десять председателей и судей в Ростове-на-Дону и Ростовской области подали в отставку, напоминает «Радиоточка НСН».
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