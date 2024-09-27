СМИ: Генпрокуратура выявила массовые нарушения во время ЕГЭ 2024 года

К примеру, в Чувашии, Краснодарском крае, Воронежской и Омской областях снимали двери и запорные устройства в туалетах и устанавливали в них камеры видеонаблюдения. В одном из пунктов Нижегородской области школьником пришлось ожидать начала экзамена более шести часов из-за сбоя в работе региональных информационных систем и программного обеспечения.

При этом в нескольких пунктах сдачи ЕГЭ видеозапись хода экзамена не велась вовсе, сообщает издание. Также в школах могло отсутствовать место хранения личных вещей, а в аудиториях находилась предметная учебная литература. В Бурятии и Чувашии нарушались процедуры рассмотрения апелляций учеников. и датах проведения экзаменов.

В Ростовской и Томской областях более 140 должностных лиц получили дисциплинарное наказание по факту невыполнения обязательств по информированию участников и их законных представителей о процедуре и датах проведения экзаменов. В частности было установлено, что неактуальные сведения о дате экзаменов были размещены на официальных сайтах 166 школ.

После этого Генпрокуратура обратилась к правительству РФ с просьбой принять меры к усилению контроля за соблюдением порядка аттестации.

Ранее сообщалось, что кабмин России не поддержал проект закона об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, напоминает «Радиоточка НСН»

