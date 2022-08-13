СМИ: Генпрокуратура вернула государству профсоюзные санатории на юге России
Генеральная прокуратура РФ помогла вернула в госсобственность санатории на юге страны общей стоимостью несколько миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По итогам слушания дела сегодня Гагаринский районный суд, рассматривавший иск с февраля 2022 года, удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры. Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости», — рассказал собеседник агентства.
В деле участвовало 96 ответчиков и 206 третьих лиц. Как отметил источник, за счет незаконной распродажи через специально созданное для этого ООО «Курортное управление (холдинг)» было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 млрд рублей. Некоторыми санаториями завладели члены руководства профсоюзов, их родственники, подконтрольные им лица.
Так, глава холдинга через аффилированную компанию купил у профсоюзов часть учреждений в Кисловодске, а на полученные доходы приобрел 10 зданий и 17 участков в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Владимирской области и Крыму стоимостью более 500 млн рублей. Также организация получала прибыль санаториев под видом арендной платы, выведя таким образом 4,3 млрд рублей.
По данным источника, в ходе заседаний только два из 96 ответчиков смогли подтвердить документально, что объекты реконструировали и реставрировали, а также представили сведения о законности источников финансирования.
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