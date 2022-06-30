СМИ: Генпрокуратура России начала проверки «резиновых квартир»

Поиски так называемых «резиновых квартир» начались в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, приказ о начале проверок подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Прокуратура изучит случаи незаконного дробления квартир на микродоли.

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«Коммерсантъ» отмечает, что черные риелторы и мошенники предлагают неработающим или злоупотребляющим алкоголем владельцам квартир за небольшую плату оформить фиктивные договоры дарения и купли-продажи. Часть квадратных метров собственники передают новым хозяевам, часто ими становятся мигранты. Новые владельцы доли регистрируют в квартире многочисленных родственников, и те получают возможность оформить различные социальные пособия.

По данным прокуратуры, только в Москве обнаружили около 70 «резиновых» квартир с зарегистрированными в них более 14 тыс. граждан.

Сейчас правоохранители прорабатывают правовые обоснования для признания подобных приобретений микродолей недействительными. При этом не исключено, что все полученное по сделке будет обращено в доход государства, чтобы в дальнейшем собственник не мог вновь совершить подобные действия.

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