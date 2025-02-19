СМИ: Генпрокуратура РФ конфисковала активы украинской алкогольной компании
Великоустюгский суд Вологодской области обратил российские активы украинской алкогольной компании Bayadera Group, производящей водку «Воздух», «Хлебный дар», «Казацкая рада», «Цельсий», в доход государства. Об этом сообщает «Коммерсант».
Уточняется, что речь о ликеро-водочном заводе в Великом Устюге, организациях «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-Групп» (Москва), «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма» (Крым). Активы оцениваются на сумму более девяти миллиардов рублей.
При этом украинских бизнесменов Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, которые являются владельцами компании, и управляющего их активами в России Юрия Мокляка признали экстремистами. По данным Генпрокуратуры, с начала спецоперации предприниматели перечисляли около 2% выручки фирм на нужды ВСУ. В общей сложности с 2022 по 2024 год было направлено свыше $1,8 миллиона. Украинская армия закупала дроны, спецтехнику и проводила занятия для военных на эти средства.
В июне 2024 года Ленинский суд Курск национализировал бывшие активы холдинга Global Spirits, выпускающего водку «Хортиця». По сведениям МВД, номинальный владелец направил на финансирование ВСУ более 1,3 миллиарда рублей, полученных от бизнеса в России, передает «Радиоточка НСН».
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