СМИ: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции «Макфы»
Генеральная прокуратура России обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском о взыскании акций производителя макаронных изделий «Макфа» в доход государства, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Надзорное ведомство сочло, что «Макфа» имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары компании занимались бизнесом, находясь на службе в органах госвласти. Генпрокуратура полагает, что они в течение многих лет нарушали установленные законодательством запреты.
Ранее суд постановил передать государству активы группы компаний «Рольф».
В марте президент РФ Владимир Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества. Пресс-секретарь главы государства отметил, что решение принято по соображениям целесообразности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» опроверг данные о четырех пострадавших на рейсе из Бангкока
- Пентагон заявил о снижении риска эскалации на Украине
- Дуров: Telegram заблокировал тысячи аккаунтов с призывами к терактам
- СМИ: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции «Макфы»
- Аксенов анонсировал строительство двух новых курортов в Крыму
- Депутат Госдумы Бурматов предостерег россиян от лечения собачьим жиром
- СМИ: в ЮАР при падении автобуса с моста погибли 45 человек
- Экономист предупредил о подорожании мороженого летом
- Гладков допустил открытие верхних этажей в белгородских ТЦ
- Путин поручил обезопасить туристов от акул в Приморском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru