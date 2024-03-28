СМИ: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции «Макфы»

Генеральная прокуратура России обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском о взыскании акций производителя макаронных изделий «Макфа» в доход государства, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

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Надзорное ведомство сочло, что «Макфа» имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары компании занимались бизнесом, находясь на службе в органах госвласти. Генпрокуратура полагает, что они в течение многих лет нарушали установленные законодательством запреты.

Ранее суд постановил передать государству активы группы компаний «Рольф».

В марте президент РФ Владимир Путин отменил передачу активов Danone в управление Росимущества. Пресс-секретарь главы государства отметил, что решение принято по соображениям целесообразности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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