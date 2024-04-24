«Авито» удалил объявления с книгами, в которых обнаружили пропаганду ЛГБТ

Площадка «Авито» удалила объявления о продажи книг, в которой ранее нашли пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), передает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

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«Сейчас на „Авито“ нет литературы из этого списка. В случае появления официальной информации о том, что те или иные товары впервые попадают в список запрещенных, мы запускаем автомодель анализа контента на платформе, включая не только прямые, но и любые косвенные упоминания», — заявили представители «Авито».

Ранее издательство АСТ объявило о приостановке продаж трех книг в связи с проверкой их на наличие запрещенной информации, напоминает RT.

Как пояснили НСН в пресс-службе издательства, речь идет о книгах «Наследие» Владимира Сорокина, «Комнате Джованни» Джеймса Болдуина и произведении Майкла Каннингема «Дом на краю света». Запрет касается и бумажных, и электронных версий книг, которые сейчас направлены на экспертизу.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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