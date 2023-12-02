СМИ: Генпрокуратура проверит Олега Тинькова на экстремизм
2 декабря 202313:59
Генпрокуратура России организует проверку бизнесмена Олега Тинькова по 282-й статье УК РФ (экстремизм), пишет Telegram-канал Mash.
Причиной проверки стал пост Тинькова в его соцсетях.
По данным СМИ, на бизнесмена пожаловались активисты. Они выразили мнение, что Тиньков возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru