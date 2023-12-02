СМИ: Генпрокуратура проверит Олега Тинькова на экстремизм

Генпрокуратура России организует проверку бизнесмена Олега Тинькова по 282-й статье УК РФ (экстремизм), пишет Telegram-канал Mash.

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Причиной проверки стал пост Тинькова в его соцсетях.

По данным СМИ, на бизнесмена пожаловались активисты. Они выразили мнение, что Тиньков возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкстремизмГенпрокуратура Рф

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