СМИ: Генпрокуратура проверит Олега Тинькова на экстремизм

Причиной проверки стал пост Тинькова в его соцсетях.



По данным СМИ, на бизнесмена пожаловались активисты. Они выразили мнение, что Тиньков возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

Ранее суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

