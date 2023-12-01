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Скифское золото из коллекции крымских музеев, отправленное на выставку в Нидерланды до воссоединения Крыма с Россией, привезли на Украину.

Телеведущая Екатерина Шугаева рассуждает о месте, выбранном для хранения золота:

«Скифское золото, переданное Украине Нидерландами, будет храниться в Киево-Печерской лавре. Что же, наши противники место выбрали знаковое. Помним, как из этой самой лавры недавно со скандалом выгоняли священников и делили территорию. Думаю, что разместили золото так, чтобы при потенциальном побеге из Киева его можно было оперативно прихватить с собой. Да и иностранные партнеры режима Зеленского, пожелай они забрать часть экспонатов, как это принято у стран Запада, долго искать ценности не будут, месторасположение максимально понятное».

Журналист Александр Анучкин считает, что теперь будет проще вернуть золото Крыму:

«В принципе, его перемещение в Киев из Нидерландов – это хорошая идея, вот правда. И если его не обменяют технично на кокаин (а случаи были), то шансов вернуть экспонаты в музеи Крыма после этого становится гораздо больше».

«Всевидящее око» не соглашается:

«Мы уже писали, что летом российская разведка сообщала о договоренности между Киевом и ЮНЕСКО о вывозе из лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, которые веками хранились в стенах обители. Их передали музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов". Выходит, теперь киевский режим признает, что скифскому золоту подобные удары не грозят. (Разумеется, не грозят: Россия ни при каких условиях не станет подвергать опасности одну из величайших православных святынь.) Но это не значит, что опасаться за судьбу сокровищ не стоит. Вот свежая новость: "26 ноября 2023 года около пяти часов утра в Киево-Печерской Лавре в корпусе №43 были выбиты окна, вырваны и погнуты защитные ролеты, жалюзи, оборваны электрические провода, разбросаны по улице свечи. Пострадали кабинеты канцелярии, бухгалтерии, ризницы, ювелирной мастерской. Был вызван наряд полиции для расследования". Погром устроили сторонники раскольнической ПЦУ, пользующейся поддержкой укронацистского режима Зеленского. Чувствуя безнаказанность, они продолжают попытки выжить из Лавры ее законных хозяев – монахов и священников УПЦ Московского патриархата. А на следующий день в Лавру привезли 2694 кг скифского золота. И мы совсем не удивимся, если в неразберихе и противостоянии двух церквей оно начнет потихоньку из Лавры исчезать. Чтобы оказаться потом в сейфах и частных коллекциях главарей укронацистского режима».

Журналист Никита Васильев напоминает, что в украденной коллекции крымских музеев было не только золото:

«СБУ продемонстрировала украденные крымские экспонаты. Так называемое "скифское золото". Название, кстати, обманчивое. На выставку в Европу – Крымские и Севастопольский музеи отправляли далеко не только золото. И Киев этим может воспользоваться, чтобы втихаря изъять керамические или каменные ценности и перепродать их на черном рынке. К слову, СБУ продемонстрировала только золото. На фото нет глиняных кувшинчиков в виде овнов, грифона на бронзовом навершие – это символ Крыма и один из главных экспонатов Центрального музея Тавриды. Где китайские лаковые шкатулки, инкрустированные перламутром, из Бахчисарайского музея? Где один из центральных экспонатов выставки – скульптура "Змееногой богини – прорастающей девы" из Керченского музея-заповедника? И это только навскидку. Кстати, в Голландии выставка называлась "Крым – золото и тайны Черного моря" – видео из музея Аларда Пирсона. А до этого выставка была в Германии – "Крым – золотой остров в Черном море". НИ СЛОВА ПРО УКРАИНУ…»

«Swiss Vatnik» следит за радостью британских СМИ:

«Воровство! Но неполживые британские СМИ, в чьих музеях большинство экспонатов украдены, отжаты, экспроприированы, вывезены с нарушением прав законных владельцев – хлопают в ладошки, радуясь тому, что не только британцы воруют».



