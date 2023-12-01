Телеграм: Шторм, скифы без золота и геи-экстремисты
По югу России прокатился сильнейший шторм, в украинской власти наметился явный раскол, а радужное международное движение признали экстремистским.
Шторм на юге России
Сильнейший ураган на этой неделе обрушился на черноморское побережье.
Фотограф Роман Кокорин описывает увиденное:
«В Крыму все местные говорят, что таких волн не помнят, множественные разрушения по всему побережью, полмиллиона жителей без света + оказалась частично затоплена Евпатория нагонной волной. В Анапе сел на мель сухогруз, размыты более 30 пляжей, в Новороссийске я воочию видел, как оказалась разгромлена волнами Широкая Балка, и, поверьте, никогда ничего подобного не видел там даже близко! В Геленджике с его полностью закрытой бухтой (казалось бы!) множественные разрушения на набережной. В Сочи вообще треш: размыты ж/д пути, порушены какие-то прибрежные гостишки, да и вообще множество разрушений. Это не считая еще ураганного ветра во всем регионе. Погибло несколько человек. Достаточно, чтобы называть этот циклон Штормом Века? Ну уж точно это один из претендентов! Когда еще столько ущерба было нанесено по всему побережью от Крыма до Адлера и Абхазии? Когда были волны до 7 метров везде почти?»
Политический обозреватель Андрей Гусий рассуждает о последствиях шторма для туристической отрасли:
«Ленты новостей буквально забиты кадрами и сообщениями о последствиях непогоды. Скажем прямо, Крым и Краснодарский край такого масштаба еще не видели урагана и шторма. Ну, по сути, раз в сто лет такая стихия проходит. Анапа, Геленджик и Ялта активно начали устранять последствия, которых, надо признать, очень много. Смотрел некоторые снятые на видео и фото места, признаюсь, я даже не узнал. Настолько сильные повреждения. Но надо понимать, что туризм на Кубани стал давно круглогодичным, Крым тоже идет по этому пути, несмотря на все сложности, в том числе и рисков из Украины. Восстановить все в кратчайшие сроки так, чтобы ничего не напоминало о стихии – задача для команд [губернатора Краснодарского края] Вениамина Кондратьева и [главы Крыма] Сергея Аксенова – не просто социально-экономическая, но и – политическая».
«338» размышляет о том, как ураган отразится на ходе боевых действий:
«Не "Генерал Мороз", но метеорологическая обстановка оставит свой след на ситуации на фронте. Одесская область как крупный логистический хаб, особенно для южной группировки противника, блокирована по автомобильным и железным дорогам. В том числе блокирован коридор снабжения через Молдавию. Задержка даже на пару дней скажется на обеспечении ВСУ топливом и боеприпасами. Попытка запустить коридор снабжения из Литвы (через Польшу) банально требует больше времени. Кроме того, после шторма в Черном море следует ожидать (или не ожидать?) новых сообщений о сорванных с якорей/выброшенных на берег украинских минах. А то и сообщений о новых подрывах гражданских пароходов, которые после шторма будут гнать в Одессу, дабы доказать, что "альтернативный зерновой коридор" работает».
«Инженеры ЧФ» подчеркивают, что российскому военному флоту шторм не помеха:
«Несмотря на сильный шторм, Черноморский Флот ВМФ РФ увеличил присутствие ракетоносителей в Черном море. В Черное море вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров". Его снаряжение – до 8 ракет типа "Калибр". К фрегату на дежурство присоединились также 2 подлодки. Суммарный залп "Калибров" может достигать 16. Заряжены по полной!!! Хохлам привет».
Живущая в США украинка Оксана Конопляка, называющая себя верховной ведьмой Украины, заявила, что это она наколдовала шторм. «Мадам Секретарь» публикует фото Конопляки:
«Кто назначил Оксану сразу Верховной, непонятно, но предприимчивая девушка утверждает, что готова наслать еще бед на Россию, но уже за деньги. "Это отнимает колоссальное количество духовной энергии. Фактически, чтобы устроить стихийное бедствие такого масштаба, я жертвую частицей своей души. Бесплатно такие вещи не делаются". Ведьма запросила три миллиона гривен. На ее сайте уже открыт сбор на сотворение нового урагана, но мы-то знаем, что у Алтеи проблемы с левым силиконовым имплантом, проблему с которым надо срочно решать».
Содружество Донбасса
Во вторник главы Воронежской и Ростовской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик подписали соглашение о создании Содружества Донбасса. Торжественная церемония подписания состоялась на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.
«Темник» подчеркивает преемственность нового объединения:
«Ранее – с 2011 по 2014 год эти же регионы входили в так называемый Еврорегион Донбасс. Преемственность по отношению к предыдущему соглашению признается сторонами и теперь. Логика объединения очевидна – усиление взаимного потенциала и облегчение интеграции двух новых субъектов федерации в экономическое и политическое поле государства. Существенным моментом является тот очевидный факт, что данное решение принимается с прицелом на грядущий послекризисный период. Пока идут боевые действия, соседние регионы обречены жить по разным моделям. При этом сшивать планы развития необходимо заранее. То есть уже сейчас».
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказывает об экономических предпосылках объединения:
«Мы тесно связаны транспортной и инженерной инфраструктурами, у нас схожая структура экономики, хорошо развито сельское хозяйство, промышленность. Я уверен, что после завершения СВО и нашей победы Донецкая и Луганская Республики будут одни из самых динамично развивающихся региональных экономик РФ. Соглашение даст новые возможности для использования потенциала каждого региона. Экономики Ростовской и Воронежской областей значимы для всей нашей страны. Поэтому, объединив усилия, мы примем много правильных решений и добьемся нужного эффекта. Создадим совет содружества и будем регулярно взаимодействовать, ежегодно встречаться друг у друга».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о целях содружества:
«Стратегическая цель проекта очевидна: содействие на местном, непосредственном, соседском уровне ликвидации последствий войны, стиранию разницы в развитии и состоянии вернувшихся домой республик с большой Россией, а главное, пожалуй, укреплению делами сознания, что мы все – одно. То самое сшивание территорий и людей, воедино и без следа швов, о котором не устаю повторять как о ключевой задаче воссоединения. Конкретное наполнение сотрудничества регионов с общим населением, превышающим десяток миллионов, не может не быть разнообразным, ни о каком однонаправленном донорстве там речи, конечно, не пойдет. Общие проекты будут и транспортными, и вообще инфраструктурными, и промышленными, и вообще экономическими, и культурными, и вообще гуманитарными, но в любом случае нацеленными на пользу и развитие всех участников содружества. И еще – влекущими активное повседневное рабочее взаимодействие большого количества людей по обе стороны бывшей границы, что само по себе важно и нужно».
Официальный канал военно-гражданской администрации Харьковской области «Харьковская ВГА. Новости» пишет, что представители освобожденных территорий региона уже обсудили с членами содружества вопросы своей интеграции в экономическое пространство России:
«Представители ВГА и Содружества "Донбасс" провели круглый стол с участием харьковских аграриев. Цель сегодняшней встречи – выявить проблемы частных предпринимателей из Харьковской области, занимающихся выращиванием сельхозпродукции, и пути их решения. Основные темы, волнующие земледельцев, связаны с логистикой сбыта продукции и разминирование полей. В рамках круглого стола его участники определили возможные варианты для решения проблемы долгой транспортировки грузов. Далее – работа по созданию дорожной карты. Не менее острый вопрос – заминированные поля. Оккупационное украинское правительство приняло решение выдавать фермерам кредиты на разминирование полей. <…> Среди обсуждаемых вопросов также внедрение упрощенной процедуры реализации произведенной продукции и возможные меры господдержки. Это важный этап интеграции сельхозпроизводителей из освобожденных территорий Харьковской области в экономическую систему России».
Содружество только создали, а «Актуальный комментарий» уже предлагает его расширить:
«Вот это интересная инициатива. Не совсем понятно, в чем будет выражаться деятельность этого Содружества на практике, но на уровне идеи звучит интересно. Кстати, почему бы не расширить до Содружества Новороссии и включить в него Запорожье, Херсонскую область и Крым?»
Признание ЛГБТ экстремистским движением
В четверг Верховный суд России признал экстремистским и запретил международное общественное движение ЛГБТ. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «секретно».
«РосСкандал» убежден, что правозащитная функция ЛГБТ-фондов – только ширма:
«ЛГБТ выполняют в России экстремистские задачи. Как уточняют в министерстве [юстиции РФ], "в деятельности ЛГБТ-движения на территории РФ выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". Так вот ты какое, "ущемляемое" и "обиженное режимом" ЛГБТ! А точнее ноу-хау – экстремисты под видом гомосеков! Удобная ширма, чтобы стричь бабло с иностранных фондов и воевать в тылу России».
Адвокат Дмитрий Аграновский уверен, что на жизни обычных людей с нетрадиционной ориентацией решение Верховного суда никак не отразится:
«На мой взгляд, запрет движения ЛГБТ не отразится на жизни обычных людей, поскольку запрещается некая сетевая враждебная структура, которая использовала людей соответствующей ориентации в экстремистских целях, в частности, для разжигания розни, пропаганды превосходства и просто в провокационных целях. Это ничем не отличалось от попыток разжечь массовые беспорядки в ходе, например, "Болотных протестов". Структуры враждебных государств, как правило, прямо патронируемые спецслужбами, действуют ровно такими же методами: используют какую-то протестную повестку для разжиганий страстей, беспорядков, чтобы подставить людей под репрессии. <…> Например, кто в Греции или Италии протестуют против поставок оружия на Украину – вот их деятельность пытаются заменить на так называемую по защите ЛГБТ. У нас в России нет проблем с защитой каких-либо меньшинств, они у нас попросту не подвергаются дискриминации».
«Разумная Россия» возражает тем, кто не считает ЛГБТ организованным движением:
«Как такового официального лидера у движения нет, штаб-квартира или определенная база также отсутствуют. Про такой документ как устав и говорить не стоит. Однако в практике России уже были случаи введения ограничений и запрета "организаций", которые существовали в формате стихийного движения – например, АУЕ. Однако в иске по отношению к ЛГБТ-сообществу упоминалось, что в России движение представляют такие объединения как "Российская ЛГБТ-сеть", "Спортивное ЛГБТ-сообщество", "Московский комьюнити-центр ЛГБТ", "Ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге" и еще девять организаций. Предположительно, все представленные сообщества финансируются западными странами, в том числе США, Великобританией и Швецией. Поэтому представители движения, которое на первый взгляд кажется аморфным, будут вынуждены прекратить свою деятельность».
«Мюсли вслух» комментируют новость о том, что СМИ, поддержавшие ЛГБТ, теряют подписчиков в телеграме:
«Признав движение ЛГБТ экстремистским, Россия ужесточает право-консервативную повестку. Прогрессивные деятели винят в таком развитии событий гомофобную пропаганду. Думается, они недооценивают эффект своего "гуманного просвещения", когда, например, голливудские актеры, а вслед за ними и доморощенные певцы свободы называют противников продвижения ЛГБТ-повестки в детских мультфильмах "идиотами, которые вымрут, словно динозавры". Похоже, слишком многих людей это раздражает и настраивает в сторону, прямо противоположную желаемой "просветителями", что и отражается, например, в потере ими своих подписчиков в тг-каналах».
Передача Украине скифского золота
Скифское золото из коллекции крымских музеев, отправленное на выставку в Нидерланды до воссоединения Крыма с Россией, привезли на Украину.
Телеведущая Екатерина Шугаева рассуждает о месте, выбранном для хранения золота:
«Скифское золото, переданное Украине Нидерландами, будет храниться в Киево-Печерской лавре. Что же, наши противники место выбрали знаковое. Помним, как из этой самой лавры недавно со скандалом выгоняли священников и делили территорию. Думаю, что разместили золото так, чтобы при потенциальном побеге из Киева его можно было оперативно прихватить с собой. Да и иностранные партнеры режима Зеленского, пожелай они забрать часть экспонатов, как это принято у стран Запада, долго искать ценности не будут, месторасположение максимально понятное».
Журналист Александр Анучкин считает, что теперь будет проще вернуть золото Крыму:
«В принципе, его перемещение в Киев из Нидерландов – это хорошая идея, вот правда. И если его не обменяют технично на кокаин (а случаи были), то шансов вернуть экспонаты в музеи Крыма после этого становится гораздо больше».
«Всевидящее око» не соглашается:
«Мы уже писали, что летом российская разведка сообщала о договоренности между Киевом и ЮНЕСКО о вывозе из лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, которые веками хранились в стенах обители. Их передали музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов". Выходит, теперь киевский режим признает, что скифскому золоту подобные удары не грозят. (Разумеется, не грозят: Россия ни при каких условиях не станет подвергать опасности одну из величайших православных святынь.) Но это не значит, что опасаться за судьбу сокровищ не стоит. Вот свежая новость: "26 ноября 2023 года около пяти часов утра в Киево-Печерской Лавре в корпусе №43 были выбиты окна, вырваны и погнуты защитные ролеты, жалюзи, оборваны электрические провода, разбросаны по улице свечи. Пострадали кабинеты канцелярии, бухгалтерии, ризницы, ювелирной мастерской. Был вызван наряд полиции для расследования". Погром устроили сторонники раскольнической ПЦУ, пользующейся поддержкой укронацистского режима Зеленского. Чувствуя безнаказанность, они продолжают попытки выжить из Лавры ее законных хозяев – монахов и священников УПЦ Московского патриархата. А на следующий день в Лавру привезли 2694 кг скифского золота. И мы совсем не удивимся, если в неразберихе и противостоянии двух церквей оно начнет потихоньку из Лавры исчезать. Чтобы оказаться потом в сейфах и частных коллекциях главарей укронацистского режима».
Журналист Никита Васильев напоминает, что в украденной коллекции крымских музеев было не только золото:
«СБУ продемонстрировала украденные крымские экспонаты. Так называемое "скифское золото". Название, кстати, обманчивое. На выставку в Европу – Крымские и Севастопольский музеи отправляли далеко не только золото. И Киев этим может воспользоваться, чтобы втихаря изъять керамические или каменные ценности и перепродать их на черном рынке. К слову, СБУ продемонстрировала только золото. На фото нет глиняных кувшинчиков в виде овнов, грифона на бронзовом навершие – это символ Крыма и один из главных экспонатов Центрального музея Тавриды. Где китайские лаковые шкатулки, инкрустированные перламутром, из Бахчисарайского музея? Где один из центральных экспонатов выставки – скульптура "Змееногой богини – прорастающей девы" из Керченского музея-заповедника? И это только навскидку. Кстати, в Голландии выставка называлась "Крым – золото и тайны Черного моря" – видео из музея Аларда Пирсона. А до этого выставка была в Германии – "Крым – золотой остров в Черном море". НИ СЛОВА ПРО УКРАИНУ…»
«Swiss Vatnik» следит за радостью британских СМИ:
«Воровство! Но неполживые британские СМИ, в чьих музеях большинство экспонатов украдены, отжаты, экспроприированы, вывезены с нарушением прав законных владельцев – хлопают в ладошки, радуясь тому, что не только британцы воруют».
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