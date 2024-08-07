СМИ: Генпрокуратура потребовала изъять у замглавы ГУ МЧС Кубани 120 млн рублей

Собеседник агентства утверждает, что речь идёт девяти автомобилях, восьми земельных участках, долях в праве собственности на несколько объектов недвижимости, жилом доме, двух квартирах и около 10 нежилых помещениях.

«Также Генпрокуратура просит взыскать... свыше 120 млн рублей, составляющих эквивалент стоимости ранее проданных Симоненко и членами его семьи более 10 автомашин, семи земельных участков, шести квартир и трёх земельных участков, ранее приобретённых на неподтвержденные доходы», - указал источник

Он добавил, что за время федеральной государственной службы Симоненко приобрел на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобилей, общая стоимость данного имущества превышает 276 млн рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Симоненко задержали, против него возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

