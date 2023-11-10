Экс-глава районного отдела СК Москвы задержан по делу о взяточничестве

Речь идёт о попытке рейдерского захвата Merlion, которая началась в 2020 году. Тогда бывший гендиректор компании Вячеслав Симоненко заявил в полиции, что его пытались убить – якобы, по заказу трёх совладельцев и топ-менеджера Merlion. В итоге выяснилось, что покушение было постановочным с целью рейдерского захвата компании.

Симоненко предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе, ложных показаниях и фальсификации оперативно-розыскной деятельности. Это отдельное производство выделено из большого дела о преступном сообществе Виталия и Кирилла Качуров. Среди обвиняемых в деле также значатся заместитель руководителя отдела управления по кадрам СК РФ Александр Киреев, экс-адвокат Вадим Лялин и другие.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», часть обвиняемых заключили досудебное соглашение и уже получили приговоры. Некоторые фигуранты находятся в международном розыске.

