Экс-глава районного отдела СК Москвы задержан по делу о взяточничестве
Бывший глава Хорошевского отдела Следственного управления Следственного комитета по Москве Рустам Юсупов задержан силовиками по подозрению во взяточничестве. Как сообщает Telegram-канал 112, оперативные мероприятия могут быть связаны с российским IT-гигантом Merlion.
Кроме того, в СК доставлен экс-руководитель Следственного управления по Северо-Западному Административному Округу Москвы Сергея Ромодановского. Его отец Константин Ромодановский в своё время возглавлял Федеральную миграционную службу, а также заместителя Ромодановского-младшего, бывшего следователя Андрея Жерютина.
Речь идёт о попытке рейдерского захвата Merlion, которая началась в 2020 году. Тогда бывший гендиректор компании Вячеслав Симоненко заявил в полиции, что его пытались убить – якобы, по заказу трёх совладельцев и топ-менеджера Merlion. В итоге выяснилось, что покушение было постановочным с целью рейдерского захвата компании.
Симоненко предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе, ложных показаниях и фальсификации оперативно-розыскной деятельности. Это отдельное производство выделено из большого дела о преступном сообществе Виталия и Кирилла Качуров. Среди обвиняемых в деле также значатся заместитель руководителя отдела управления по кадрам СК РФ Александр Киреев, экс-адвокат Вадим Лялин и другие.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», часть обвиняемых заключили досудебное соглашение и уже получили приговоры. Некоторые фигуранты находятся в международном розыске.
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