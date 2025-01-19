СМИ: Замглавы администрации Рузы призналась в получении взятки

Замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье призналась в получении взятки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Известно, что женщина была отправлена под домашний арест. Согласно информации следствия, замглавы мэрии получила взятку за подписание актов о работах, которые не были выполнены, в размере 325 тысяч рублей.