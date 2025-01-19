СМИ: Замглавы администрации Рузы призналась в получении взятки
Замглавы администрации городского округа Руза в Подмосковье призналась в получении взятки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Известно, что женщина была отправлена под домашний арест. Согласно информации следствия, замглавы мэрии получила взятку за подписание актов о работах, которые не были выполнены, в размере 325 тысяч рублей.
Накануне «Известия» сообщили о ее задержании по подозрению в коррупционной деятельности. Женщину допросили, и в ходе допроса она признала свою вину, рассказали правоохранители.
Ранее RT сообщил, что гендиректор пятигорского завода «Импульс» подозревается в даче взяток на 14 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист: С 1 марта в РФ для регистрации авто не потребуется полис ОСАГО
- СМИ: Замглавы администрации Рузы призналась в получении взятки
- Медведев: Полная нормализация отношений РФ и США затянется на десятилетия
- Аналитик Меркурис: «Орешник» вызовет невообразимые разрушения
- СМИ: К Трампу приехали шесть богатейших людей в мире
- Пользователей TikTok известили о прекращении работы соцсети
- В Иркутске установили памятник Пригожину
- СМИ: Трамп собрал на инаугурацию более 150 млн долларов
- Черновики песни Боба Дилана продали за 508 тысяч долларов
- СМИ: Самоубийство Тиммы могло быть связано с участием в договорных матчах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru