«Кислые настроения»: Академики РАН бойкотируют выборы президента из-за «произвола»

Есть вероятность, что выборы президента РАН затянутся из-за «произвола» по отношению к ученым-кандидатам на пост, заявил академик РАН, председатель Научного совета РАН по нелинейной динамике, Владимир Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Накануне ученые Российской академии наук (РАН) из неформального объединения «Клуб 1 июля» заявили об устранении путем административного вмешательства двух перспективных кандидатов на выборах президента академии, назвав унизительным участие в голосовании. Действующий президент РАН сам снял свою кандидатуру, а в начале сентября правительство не согласовало кандидатуру Роберат Нигматулина.

«Я лично, конечно, поддерживаю Нигматулина, прежде всего, и Сергеева тоже. Настроения среди академиков довольно кислые, потому что в действительности осуществляется произвол по отношению к ученым. Нигматулин, безусловно, уважаемый человек, и его выбрали с удовольствием, но вот его сняли. Сергеева мне трудно понять, какие у него мотивы. Грустное обстоятельство, что он снялся, я бы за него голосовал с удовольствием. Я еще не решил, буду ли голосовать. Есть вероятность, что завтра не выберут президента РАН. В таком случае на несколько месяцев будет отложено собрание. Некоторые мне близкие академики говорили, что возьмут бюллетень, но не будут голосовать. Необходима половина участников для кворума – 400 человек», - отметил он.

По его словам, давление могло быть оказано на некоторых членов академии из-за их способности выражать взгляды свободно.