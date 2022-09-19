«Кислые настроения»: Академики РАН бойкотируют выборы президента из-за «произвола»
Академик РАН Владимир Захаров заявил в эфире НСН, что на некоторых членов академии могло быть оказано давление.
Есть вероятность, что выборы президента РАН затянутся из-за «произвола» по отношению к ученым-кандидатам на пост, заявил академик РАН, председатель Научного совета РАН по нелинейной динамике, Владимир Захаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне ученые Российской академии наук (РАН) из неформального объединения «Клуб 1 июля» заявили об устранении путем административного вмешательства двух перспективных кандидатов на выборах президента академии, назвав унизительным участие в голосовании. Действующий президент РАН сам снял свою кандидатуру, а в начале сентября правительство не согласовало кандидатуру Роберат Нигматулина.
«Я лично, конечно, поддерживаю Нигматулина, прежде всего, и Сергеева тоже. Настроения среди академиков довольно кислые, потому что в действительности осуществляется произвол по отношению к ученым. Нигматулин, безусловно, уважаемый человек, и его выбрали с удовольствием, но вот его сняли. Сергеева мне трудно понять, какие у него мотивы. Грустное обстоятельство, что он снялся, я бы за него голосовал с удовольствием. Я еще не решил, буду ли голосовать. Есть вероятность, что завтра не выберут президента РАН. В таком случае на несколько месяцев будет отложено собрание. Некоторые мне близкие академики говорили, что возьмут бюллетень, но не будут голосовать. Необходима половина участников для кворума – 400 человек», - отметил он.
По его словам, давление могло быть оказано на некоторых членов академии из-за их способности выражать взгляды свободно.
«На кого-то, возможно, было оказано давление. Властям не нравится академия вообще, потому что в академии сохранилась демократия и способность выражать свои взгляды, а все остальное уже «стрижется». Нигматулин и Сергеев понимали принципы академии. Они, конечно, с начальством ссориться не хотели, но все-таки понимали, что в академии есть своя специфика, своя свобода. Конечно, подвигов Сергеев не совершил, но поддерживал академию в рабочем состоянии. Красников не настоящий ученый, его пленки – это копия французских образцов, у него никакой популярности нет. Маркович как-то не слишком заметен и ярок, но плохого слова я не слышал о нем – четверка с плюсом», - поделился собеседник «Радиоточки НСН».
После самоотвода Сергеева претендентов на пост осталось двое: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование по выборам президента Российской академии наук состоится во вторник.
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