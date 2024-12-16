СМИ: Футболиста «Локомотива» раскритиковали в Сети за фото с 11-ю убитыми зайцами

Зоозащитники потребовали наказать нападающего ФК «Локомотив» Дмитрия Воробьева после его фотографии в социальных сетях, где он позирует с 11-ю убитыми на охоте зайцами, сообщил Telegram-канал SHOT.

Фотография вызвала бурю критики у пользователей, в частности, под постом Воробьева называют «живодером».

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Сам спортсмен в беседе с SHOT отметил, что ездил на охоту в Краснодарский край в компании 10 друзей, и пояснил, что в этом году там разрешено добывать максимум одного зайца на одного охотника в день. Поэтому, по его словам, он ничего не нарушил.

Также он рассказал, что имеет лицензию охотника. Тем не менее, после критики он удалил пост.

Тем временем президент фонда «Спаси меня» Карен Даллакян заявил SHOT, что такие фото говорят о «психической нестабильности», о чем должен знать клуб игрока, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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