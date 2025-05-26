СМИ: ФСИН отказала «битцевскому маньяку» Пичушкину в переводе в другую колонию

Александр Пичушкин, более известный как «Битцевский маньяк», отбывающий пожизненный срок, попытался перевестись из ИК «Полярная звезда» в поселке Харп в мордовскую колонию, передает РЕН ТВ.

Ангарский маньяк признался ещё в одном убийстве

По данным СМИ, Пичушкин подал прошение после того, как он признался в 11 новых эпизодах убийств, совершенных на территории Москвы и Подмосковья. Однако администрация «Полярной совы» и ФСИН отказала маньяку в переводе, из-за чего осужденный подал жалобу на ведомство.

Пичушкин впервые убил, когда ему было 18 лет. Позже маньяк стал охотиться на одиноких женщин, беспризорников и бездомных - тех, кто не мог дать отпор.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков
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