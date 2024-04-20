СМИ: Apple Pay может заработать на iPhone уже в мае

Отмечается, что таким образом компания Apple хочет избежать потенциального штрафа в 10% от годового оборота на мировом рынке. Решение может быть принято в мае. В случае одобрения инициативы соглашение вступит в силу на срок в 10 лет.

Такое решение позволит пользователям отказаться от Apple Pay и Apple Wallet в пользу других аналогов. В частности, жители Европейского союза смогут отказаться от Apple Pay в пользу других платежных систем, таких как Mir Pay, Sber Pay и прочих.

Ранее стало известно, что корпорация Apple намерена выпускать домашних роботов. Предполагается, что андроид будет способен выполнять домашние поручения, передает «Радиоточка НСН».

