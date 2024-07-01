СМИ: Финские ученые выступили против выдворения беженцев на границе с Россией
Ученые из университетов Финляндии подписали петицию против введения закона о выдворении беженцев на границе с Россией, документ намерены передать в парламентский комитет, пишет телерадиокомпания Yle.
Из петиции, которую подписало 200 человек, следует, что растущее число просителей убежища не представляет угрозу безопасности Финляндии. Исследователи также отмечают, что количество просителей убежища в 2023 году оставалось в пределах нормы, а в течение 2024 года в Финляндию через российскую границу прибыли 35 беженцев.
Ранее правительство Финляндии направило в парламент законопроект об ограничении приема просителей убежища и их выдворении.
По решению властей республики граница между Россией и Финляндией закрыта с ноября 2023 года. Поводом послужил повышенный поток беженцев из третьих стран, напоминает «Радиоточка НСН».
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