СМИ: Финские ученые выступили против выдворения беженцев на границе с Россией

Из петиции, которую подписало 200 человек, следует, что растущее число просителей убежища не представляет угрозу безопасности Финляндии. Исследователи также отмечают, что количество просителей убежища в 2023 году оставалось в пределах нормы, а в течение 2024 года в Финляндию через российскую границу прибыли 35 беженцев.

Ранее правительство Финляндии направило в парламент законопроект об ограничении приема просителей убежища и их выдворении.

По решению властей республики граница между Россией и Финляндией закрыта с ноября 2023 года. Поводом послужил повышенный поток беженцев из третьих стран, напоминает «Радиоточка НСН».

