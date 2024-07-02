СМИ: Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России

Миграционная служба Финляндии вынесла 24 положительных решения о предоставлении убежища беженцам, прибывшим через российскую границу с августа 2023 года, сообщает агентство STT.

В публикации уточняется, что за этот период миграционная служба рассмотрела около 500 заявлений.

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Финский общественный вещатель Yle ранее сообщал о подаче 1313 заявлений на предоставление убежища с августа 2023 года по май 2024 года.

К началу июля в Финляндии наибольшее число положительных решений о предоставлении убежища было вынесено гражданам Сирии и Сомали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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