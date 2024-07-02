СМИ: Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России

Финский общественный вещатель Yle ранее сообщал о подаче 1313 заявлений на предоставление убежища с августа 2023 года по май 2024 года.

К началу июля в Финляндии наибольшее число положительных решений о предоставлении убежища было вынесено гражданам Сирии и Сомали, передает «Радиоточка НСН».

