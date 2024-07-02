СМИ: Финляндия за год дала убежище 24 беженцам, прибывшим со стороны России
Миграционная служба Финляндии вынесла 24 положительных решения о предоставлении убежища беженцам, прибывшим через российскую границу с августа 2023 года, сообщает агентство STT.
В публикации уточняется, что за этот период миграционная служба рассмотрела около 500 заявлений.
Финский общественный вещатель Yle ранее сообщал о подаче 1313 заявлений на предоставление убежища с августа 2023 года по май 2024 года.
К началу июля в Финляндии наибольшее число положительных решений о предоставлении убежища было вынесено гражданам Сирии и Сомали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru