СМИ: Фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину
Основные обвиняемые в уголовном деле по факту хищений в парке «Патриот» признали свою вину. Они обвиняются в присвоении государственных средств на сумму в десятки миллионов рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».
Полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров, занимающий пост заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны, признали свою вину по делу о хищениях в парке «Патриот».
По версии следствия, обвиняемые присвоили деньги через оплату невыполненных работ и не поставленных товаров. Генерал-майор Владимир Шестеров, совместно с Вячеславом Ахмедовым, директором парка «Патриот», который был арестован 5 августа, причастен к хищению государственных средств на сумму свыше 30 млн рублей.
Ахмедова и Шестерова задержали 5 августа. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). В июле в парке «Патриот» прошли обыски. Ахмедов арестован до 21 сентября, его обжалование меры пресечения находится в процессе, а Шестеров, имеющий проблемы со здоровьем, находится под домашним арестом на тот же срок. На их активы наложен обеспечительный арест, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru