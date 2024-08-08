СМИ: Фигуранты дела о хищениях в «Патриоте» признали вину

Основные обвиняемые в уголовном деле по факту хищений в парке «Патриот» признали свою вину. Они обвиняются в присвоении государственных средств на сумму в десятки миллионов рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».

Полковник в отставке Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Владимир Шестеров, занимающий пост заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны, признали свою вину по делу о хищениях в парке «Патриот».