СК арестовал директора парка «Патриот» Ахмедова

Уточняется, что также был задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщили в Следственном комитете, в отношении должностных лиц Минобороны РФ и парка «Патриот» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.



Ранее сообщалось, что в рамках дела о коррупции задержан бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, передает «Радиоточка НСН».

