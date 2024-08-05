СК арестовал директора парка «Патриот» Ахмедова

Директор парка «Патриот» в Московской области Вячеслав Ахмедов задержан в рамках расследования уголовного дела, подтвердила пресс-служба Следственного комитета.

СМИ: В Москве задержали руководство парка «Патриот»

Уточняется, что также был задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщили в Следственном комитете, в отношении должностных лиц Минобороны РФ и парка «Патриот» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ранее сообщалось, что в рамках дела о коррупции задержан бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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