СК арестовал директора парка «Патриот» Ахмедова
Директор парка «Патриот» в Московской области Вячеслав Ахмедов задержан в рамках расследования уголовного дела, подтвердила пресс-служба Следственного комитета.
Уточняется, что также был задержан замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщили в Следственном комитете, в отношении должностных лиц Минобороны РФ и парка «Патриот» возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Ранее сообщалось, что в рамках дела о коррупции задержан бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru