50 млн руб. и хищения: В России завели дело из-за мошенничества в нацпроекте по образованию
По версии следствия, преступление произошло в 2021 году.
В сфере образования в России выявили новые случаи хищения бюджетных средств. Однако это уже не первый факт крупного мошенничества. По последним случаям фигурантам уже вынесли приговоры весной 2024 года.
КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ
Стало известно, что правоохранительные органы выявили факт крупного хищения средств, которые были выделены на реализацию национальных проект в сфере образования России. В связи с этим уже было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
«По предварительным данным, в рамках реализации национального проекта в сфере образования было совершено хищение более 50 млн рублей», - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
Согласно данным следствия, указанное преступление было совершено в 2021 году. Однако иные подробности источник пока не приводит.
Нацпроекты — это комплексные программы, обладающие общенациональной значимостью. Для их реализации применяется масштабное вливание государственных средств. С 2019 года национальные проекты в России разделили по стратегическим направлениям социально-экономического развития. Они затрагивают сферы здоровья, образования, демографии, культуры, науки, поддержки занятости, цифровой экономики и другие области.
ИНЫЕ ХИЩЕНИЯ
Это уже не первый случай факта крупного мошенничества в сфере образования в России за последнее время. Так, в марте 2024 года суд вынес приговор о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей в отношении экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Наказание получили и ее подельники, в том числе бывшие руководители Московской высшей школы социальных и экономических наук и Российской академии народного хозяйства и госуправления (РАНХиГС).
Фигурантов задержали еще в 2021 году, но уголовное дело затронуло их деятельность за 2018–2020 годы. Они обвинялись в хищении средств, которые были выделены на образовательные программы.
17 апреле 2024 года задержали также председателя свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко. Она была первым руководителем отделения в регионе, которое было открыто в марте 2023 года. По информации «Ъ», Ермаченко подозревается в хищении средств, которые были выделены из федерального и областного бюджетов для национального проекта «Образование» на патриотическое воспитание. Отмечается, что сумма могла составлять до 9 млн рублей.
В объединении «Движение первых» по региону Ермаченко работала до марта. Неофициально ее коллеги рассказывали изданию, что женщина «производила впечатление человека, который очень увлечен своим делом». По данным Kartoteka.ru, вместо нее председателем движения в области стала Ирина Грибан.
В «Движении первых», а также в пресс-службе УФСБ по Свердловской области отказались комментировать задержание Ермаченко.
Проект открытия «Движения первых» был внесен в ГД РФ 19 мая 2022 года. Его приняли 6 июля того же года. Целью объединения служит содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, а также участие в их воспитании, подготовке к жизни в обществе, в том числе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что основные мероприятия к новым нацпроектам будут сформированы к 1 сентября 2024 года, передает Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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