50 млн руб. и хищения: В России завели дело из-за мошенничества в нацпроекте по образованию

КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИИ

Стало известно, что правоохранительные органы выявили факт крупного хищения средств, которые были выделены на реализацию национальных проект в сфере образования России. В связи с этим уже было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«По предварительным данным, в рамках реализации национального проекта в сфере образования было совершено хищение более 50 млн рублей», - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Согласно данным следствия, указанное преступление было совершено в 2021 году. Однако иные подробности источник пока не приводит.