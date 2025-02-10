Россельхознадзор выявил новые нарушения и фальсификат в сети «Светофор»
Многочисленные нарушения и фальсифицированную продукцию продолжают выявлять в магазинах сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Так, в Тверской области многочисленные нарушения выявили в 14 магазинах. В частности, в одной из точек были отобраны пробы молочной продукции, лабораторные исследования которых показали наличие в их составе «растительных масел и жиров, дрожжей и консервантов».
В Барнауле и Рубцовске (Алтайский край) в пельменях и колбасном изделии нашли ДНК птицы, незаявленной в составе. В Омской области - мясо и мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки производителя, без информации о датах изготовления и сроках хранения.
«Также многочисленные нарушения прослеживаемости выявлены... в Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областях, в Москве, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком автономном округе», - указали в ведомстве.
В Россельхознадзоре добавили, что по выявленным нарушениям были возбуждены административные дела и выданы предостережения.
Ранее Роспотребнадзор проверил магазины сети «Светофор» в Санкт-Петербурге и закрыл три точки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Россельхознадзор выявил новые нарушения и фальсификат в сети «Светофор»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru